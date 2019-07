Esporte Yago enaltece elenco do Goiás e fala sobre reforços: "não é algo desesperador" Jogador destaca que novos atletas são bem-vindos, mas que atual elenco vem conseguindo corresponder de forma satisfatória

Apesar de estar de olho no mercado, o Goiás ainda não anunciou nenhuma contratação durante essa parada para a Copa América. A diretoria está de olho em reforços para a defesa, meio de campo e ataque. Dentro do grupo, reforços são analisados de forma positiva, mas não desesperadora. Para o zagueiro Yago, o atual elenco já correspondeu de forma positiva no Brasileirão e ganh...