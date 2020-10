Esporte Xodó da torcida busca espaço no Goiás Meia Ignacio Jara, contratado por empréstimo junto ao Cobreloa, do Chile, chegou ao Goiás em meados de fevereiro e tem poucas atuações pelo clube

Em tempos de futebol em meio à pandemia, a arquibancada deixou de ser termômetro no futebol e as redes sociais passaram a ter certo peso na hora de medir o desejo do torcedor. Em entrevistas ao vivo e publicações nas contas oficiais do Goiás, além de outros fóruns de torcedores, a campanha é para que o meia chileno Ignácio Jara receba mais oportunidades. O jogador segue...