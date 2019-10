Esporte Xingado, Rafael Santos diz que falta ‘sangue na veia’ aos jogadores do Vila Nova Após a derrota para o Brasil de Pelotas, camisa 1 colorado foi xingado e vaiado por torcedores da equipe colorada

O goleiro Rafael Santos diz já estar acostumado com xingamentos e vaias de torcedores após términos de jogos em Goiânia. Depois da derrota, por 2 a 0, para o Brasil de Pelotas, o camisa 1 do Vila Nova foi o principal alvo da torcida na saída de campo. “Ser xingado é normal. Aqui no Vila, vivemos do céu ao inferno. Vou continuar trabalhando, buscando o meu melhor...