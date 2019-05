Esporte Xavi Hernández anuncia que vai se aposentar e iniciar carreira como treinador Xavi foi um dos jogadores essenciais para que a Espanha vencesse três torneios internacionais seguidos

O meia espanhol Xavi Hernández, de 39 anos, ex-jogador do Barcelona e atualmente no Al Sadd, do Catar, anunciou nesta quinta-feira (02) que vai "pendurar as chuteiras" no final desta temporada no país do Oriente Médio e iniciar a carreira de treinador. "É um privilégio poder jogar futebol até aos 39 anos e gostaria de terminar esta temporada com a conquista da taça (no...