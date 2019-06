Esporte WTA confirma Ashleigh Barty como nova número 1 do mundo; Djokovic segue líder A japonesa Naomi Osaka estava na ponta do ranking da WTA desde janeiro. A australiana Ashleigh Barty, agora número 1, tem 6.540 pontos, contra 6.377 da rival oriental

Depois de 23 semanas, o ranking da WTA tem uma nova líder. Nesta segunda-feira (24), a entidade divulgou a atualização de sua lista e confirmou a australiana Ashleigh Barty como a nova número 1 do mundo, desbancando a japonesa Naomi Osaka, que estava na ponta desde janeiro, quando conquistou o título do Aberto da Austrália, em Melbourne. A tenista do país da Oceania t...