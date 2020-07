Esporte WSL cancela edição do Mundial de Surfe e inicia a próxima em novembro A próxima temporada manterá mudanças de formato. Com isso, os títulos mundiais de 2021 serão definidos em setembro, em um evento de único dia chamado "The WSL Finals"

A World Surf League (WSL) comunicou nesta sexta-feira (17) que cancelou sua temporada 2020. De acordo com a entidade, o objetivo é preservar a saúde de atletas, funcionários, fãs e comunidades que recebem suas etapas. “Após muita consideração e extensas discussões com nossos principais colaboradores, tomamos a decisão de cancelar as temporadas do Championship Tour e...