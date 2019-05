Esporte Wozniacki sente lesão em Roma e volta a abandonar competição A ex-número 1 do mundo estava duelando contra a norte-americana Danielle Collins, quando alegou dores musculares e abandonou a partida

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki voltou a abandonar uma competição, nesta terça-feira (14). Após desistir de forma precoce em Madri, na semana passada, a ex-número 1 do mundo deixou a quadra mais cedo no duelo contra a norte-americana Danielle Collins, pela rodada de abertura do Torneio de Roma, na Itália. Wozniacki alegou dores musculares na perna esque...