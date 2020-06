Esporte Wolverhampton vence West Ham, cola no Manchester United e mira Liga dos Campeões O resultado levou o Wolves aos mesmos 46 pontos do Manchester United, que está à frente, em quinto lugar, graças aos critérios de desempate

Principal surpresa do Campeonato Inglês na temporada 2019/2020, o Wolverhampton segue firme em sua busca por uma vaga nas competições europeias. E neste sábado, com gols marcados no segundo tempo, derrotou o West Ham por 2 a 0, fora de casa, pela 30ª rodada. O resultado levou o Wolverhampton aos mesmos 46 pontos do Manchester United, que está à frente, em quinto l...