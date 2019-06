Esporte Wimbledon ignora críticas de Nadal e coloca Federer como 2º cabeça de chave Nadal é o atual número dois do mundo, enquanto Federer é o terceiro. Esta ordem é respeitada em todos os torneios do circuito, com exceção de Wimbledon

A organização de Wimbledon ignorou as críticas recentes de Rafael Nadal quanto ao seu sistema de definição de cabeças de chave e confirmou nesta quarta-feira (26) que o suíço Roger Federer será mesmo o segundo na lista de pré-classificados, à frente do espanhol. O sistema usado pelo Grand Slam britânico inverte a posição dos dois tenistas no ranking da ATP. Nadal é...