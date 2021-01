Esporte Wilton Pereira Sampaio testa positivo para Covid-19 e não apita Crac x Vila Nova Eduardo Tomaz foi definido como árbitro da partida válida pela 11ª rodada do Goianão 2020

O árbitro Wilton Pereira Sampaio testou positivo para Covid-19 e não apitará o duelo desta quinta-feira (21), entre Crac e Vila Nova, no encerramento da 11ª rodada do Goianão 2020. Eduardo Tomaz foi chamado e será o responsável pela arbitragem da partida. Segundo a Federação Goiana de Futebol (FGF), o resultado do exame foi conhecido na manhã desta quinta-feira, e...