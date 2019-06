Esporte Wilton Pereira Sampaio será árbitro de Argentina x Paraguai Goiano comandará seu primeiro jogo na Copa América. Ele será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Rodrigo Corrêa

O árbitro Wilton Pereira Sampaio comandará o apito no duelo entre Argentina x Paraguai, na próxima quarta-feira (19), no Mineirão, a partir das 21h30. O duelo válido pela 2ª rodada do Grupo B da Copa América será o primeiro que o goiano irá trabalhar na atual edição do torneio continental. Wilton Pereira Sampaio estava atuando na Copa do Mundo sub-20, que foi disp...