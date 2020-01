Esporte Willian se coloca à disposição de Luxemburgo para atuar como centroavante Nesta temporada, o jogador tem entrado no decorrer das partidas nesta função e, por enquanto, está com um bom rendimento

O atacante Willian se colocou à disposição de Vanderlei Luxemburgo para atuar na posição em que o técnico desejar, apesar de reforçar que não é um centroavante de origem. Nesta temporada, o jogador tem entrado no decorrer das partidas nesta função e, por enquanto, está com um bom rendimento. "Já joguei das duas formas, até já tive essa conversa com o professor. ...