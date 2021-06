Esporte Willian marca no último minuto e leva Palmeiras à vitória sobre o América-MG O atacante chegou a oito gols nesta temporada e divide artilharia do elenco com Rony, desfalque no duelo por causa de desgaste muscular

Titular neste domingo (20) contra o América-MG, Willian foi mais uma vez decisivo para o Palmeiras e deu ao time uma vitória no último minuto de jogo. Com dois gols dele, a equipe ganhou por 2 a 1, de virada, em partida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante chegou a oito gols nesta temporada e divide artilharia do elenco com Rony, desfalque no due...