Esporte Willian é convocado para substituir Neymar na Copa América Atacante do Chelsea deve se apresentar em Porto Alegre, onde a seleção enfrentará Honduras, em amistoso neste domingo (9)

O atacante Willian foi o escolhido pelo técnico Tite e sua comissão técnica para substituir Neymar, que lesionado não poderá participar da Copa América. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (7), pela CBF. Pela manhã, Edu Gaspar enviou os exames de Neymar à Conmebol, onde confirmam a ruptura em dois ligamentos do tornozelo direito do atacante e teve aval para real...