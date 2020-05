Esporte Williams confirma rompimento de contrato com patrocinador e pode ser vendida Nas duas últimas temporadas na Fórmula 1, a escuderia não foi além de dois 10.º lugares (2018 e 2019), os piores resultados da sua história

A Williams, uma das principais escuderias da Fórmula 1, informou nesta sexta-feira, em um relatório com seus resultados anuais, o rompimento de contrato com o seu principal patrocinador, a empresa chinesa Rokit, e admitiu que pode ser vendida no futuro. "As opções, que não estão limitadas, mas que têm sido consideradas, incluem a captação de novo investimento, a alienação...