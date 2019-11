Esporte Williams anuncia a contratação de canadense e Fórmula 1 fecha grid para 2020 Em Abu Dabi, equipe confirma a última vaga para piloto no grid de 2020 da Fórmula 1

A última vaga para piloto no grid de 2020 da Fórmula 1 foi confirmada nesta quinta-feira, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, local do GP do próximo domingo. A Williams anunciou a contratação do canadense Nicholas Latifi, de 24 anos, antigo piloto da testes da escuderia. O novato vai substituir o polonês Robert Kubica no próximo ano e formar a dupla da equipe junto c...