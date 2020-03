Esporte Weverton volta a treinar após morte da mãe e reforça Palmeiras no sábado

Um dia após a morte de sua mãe, o goleiro Weverton voltou a treinar nesta sexta-feira e se colocou à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para enfrentar a Ferroviária no Allianz Parque, neste sábado, pela 9ª rodada do Paulistão. "Já estou aqui hoje voltando às minhas atividades normais. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade e a todos v...