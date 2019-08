Esporte Weverton tem inspiração no Palmeiras e sonha com título da Copa Libertadores

No dia do aniversário de 105 anos do Palmeiras, o goleiro Weverton assistiu a um documentário com depoimentos de ídolos do clube. Ele se inspira nos ex-jogadores para fazer história pela equipe alviverde e sonha em conquistar o título da Copa Libertadores. O time enfrenta o Grêmio nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela volta das quartas d...