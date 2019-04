Esporte Weverton promete Palmeiras mais forte depois de pausa de 15 dias no calendário O Palmeiras não tinha um intervalo tão grande no calendário desde a pré-temporada, em janeiro

O goleiro Weverton, do Palmeiras, destacou nesta terça-feira (23) a pausa de duas semanas do time no calendário de competições desta temporada. Sem entrar em campo desde o último dia 10, a equipe vai encerrar o período nesta quinta-feira, quando vai enfrentar o Melgar, do Peru, fora de casa, pela Copa Libertadores, com a expectativa de mostrar evolução. Nos últimos dia...