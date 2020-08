Esporte Weverton falha no fim e Palmeiras empata com o Bahia Com o resultado, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo soma, agora, nove pontos, e está na sexta posição do Nacional, à frente justamente do Bahia

Uma falha do goleiro Weverton impediu o Palmeiras de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado (29). Até os 50 minutos da segunda etapa, a equipe alviverde vencia o Bahia por 1 a 0, mas, após uma saída de gol desastrada do goleiro palmeirense, Marco Antônio empatou o jogo em 1 a 1. Com o resultado, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo soma, ...