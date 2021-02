Esporte Weverton e Gómez esperam 'jogos duros' contra o Grêmio na Copa do Brasil Os jogadores palmeirenses Weverton e Gustavo Gómez disseram, durante a premiação do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (26), que esperam uma partida dura nos dois jogos das finais da Copa do Brasil

Em jogo válido pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2020, Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília), na arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Inicialmente marcado as 16h, a partida mudou de horário para as 21h após pedido do governo do Rio Grande de Sul para evitar aglomerações. O jogo da volta será no próximo doming...