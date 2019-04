Esporte Wesley Matos tira lições do Goiano: "Temos que colocar o individual para fora" Zagueiro colorado fala pela primeira vez após eliminação no Estadual e projeta próximo duelo pela Copa do Brasil.

Um dos líderes do elenco colorado, o zagueiro Wesley Matos não pôde ajudar o Vila Nova no momento mais decisivo do Campeonato Goiano. O capitão do Tigre foi expulso aos 5 minutos do primeiro jogo das semifinais, diante do Atlético, desfalcando o time também pela partida de volta. Após a eliminação, o zagueiro tira lições do estadual, para focar nas competições nacion...