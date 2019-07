Esporte Wesley Matos revela cobrança por reação no Vila Nova Líder do elenco, zagueiro ressalta que vitória sobre o Bragantino pode ser divisor de águas

Ameaçado de entrar na zona do rebaixamento, o Vila Nova busca explicações para má fase vivida pelo clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Wesley Matos, um dos líderes do atual elenco, disse que existe cobrança dentro do grupo e crê que a solução esteja dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. "Temos nos cobrado bastante, estamos passan...