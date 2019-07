Esporte Wesley Matos renova contrato com o Vila Nova até o fim de 2020 Defensor, capitão da equipe, e o clube chegaram a um acordo, nesta terça-feira (9), para a permanência do atleta

Com um vídeo divulgado em suas redes sociais, o Vila Nova anunciou, na tarde desta terça-feira (9), a renovação de contrato do zagueiro e capitão da equipe, Wesley Matos, até o fim de 2020. O vínculo, anteriormente, iria até o final da atual temporada. 🖊️Capita 2020! #SerVermelho pic.twitter.com/KJIZ1QMuKR — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) 9 de julho de 2019 O nome do jogador esteve envolvido, na última semana, em uma possíve...