Esporte Wesley Matos pede luta do 'início ao fim' por primeira vitória do Vila Nova em casa na Série B Zagueiro alertou para velocidade do Londrina, adversário deste sábado (1°), às 16h30, no Serra Dourada, pela 6ª rodada da competição nacional

"Empurrar a bola para dentro do gol com força, com vontade". Para o zagueiro e capitão do Vila Nova, Wesley Matos, é isso o que falta para o Tigre engatar uma sequência de bons resultados na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (1°), às 16h30, o colorado tentará a primeira vitória em casa na competição em jogo contra o Londrina, no Estádio Serra Dourada, pela 6...