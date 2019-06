Esporte Wesley Matos mantém vivo sonho do acesso no Vila Nova e defende trabalho de Eduardo Baptista Zagueiro colorado comemorou retorno dos gols do ataque da equipe e pediu sequência de vitórias para ingressar no G4 "o mais rápido possível"

Zagueiro e capitão do Vila Nova, Wesley Matos enxerga um cenário "daqui para melhor" com relação ao futuro do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o São Bento por 1 a 0, na última terça-feira (11), pela 8ª rodada, que levou a equipe ao 12º lugar na tabela de classificação, com 10 pontos, três acima do Z4 e cinco longe do G4, o defensor celebrou o...