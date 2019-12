Esporte Wesley Matos lamenta saída do Vila Nova e não descarta volta Defensor vai deixar o clube em 2020 após três temporadas

Após três temporadas no Vila Nova, 132 jogos com a camisa colorada e 10 gols marcados, o zagueiro Wesley Matos dá adeus ao clube. A vontade era de disputar a Série C pelo time que aprendeu a amar, mas o jogador não se resolveu com a nova diretoria. O corte de 40% no salário foi justificativa para não resolução com o clube.Por mais de uma vez, Wesley Matos expressou...