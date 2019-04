Esporte Wesley Matos e Rafael Silva serão desfalques por pelo menos um mês Zagueiro sofreu lesão no joelho direito, enquanto atacante machucou o tornozelo diante do Bragantino-PA, em Belém

Se o Vila Nova voltou de Belém com a classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil, o confronto com o Bragantino-PA trouxe alto prejuízo no departamento médico. O zagueiro Wesley Matos e o atacante Rafael Silva saíram machucados de campo, e serão desfalques por pelo menos um mês. Os dois jogadores realizaram exames na tarde desta segunda-feira (22), em que...