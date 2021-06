Esporte Wesley aproveita mudança de esquema e leva Palmeiras à vitória

O Palmeiras entrou em campo neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro, com uma formação diferente da que estreou no torneio, há uma semana, e venceu a Chapecoense, por 3 a 1, no Allianz Parque. As principais mudanças do treinador português Abel Ferreira foram percebidas na construção das jogadas e em uma equipe mais ofensiva. A linha de três zagueiros da der...