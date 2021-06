Esporte Werley chega como opção para sistema defensivo do Atlético-GO Em litígio com o Vasco, zagueiro, que é irmão de Nathan Silva, foi oferecido ao Dragão e acertou com o clube

O zagueiro Werley, de 32 anos e 1,84m, deverá chegar a Goiânia nesta quinta-feira (24) para fechar contrato com o Atlético-GO. Fora dos planos no Vasco e em litígio judicial com o clube carioca, Werley foi oferecido ao Dragão. Ele vem para brigar por espaço numa defesa que é considerada o ponto forte da equipe - em cinco partidas do Brasileirão, sofreu só dois g...