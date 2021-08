Esporte Werley busca reconstruir carreira no Atlético-GO: 'dar a volta por cima' Zagueiro é irmão de Nathan Silva, que deixou o Dragão para voltar ao Atlético-MG

O zagueiro Werley, de 32 anos e 1,84m, foi relacionado pelo Atlético-GO na partida em que o time rubro-negro empatou de 1 a 1 com a Chapecoense, no sábado passado (21). O jogador acertou com o clube no dia 24 de junho, se preparou nos últimos dois meses para estrear no Dragão e encara o novo momento da carreira como o "de dar a volta por cima". Werley vem de...