Esporte Welliton volta ao Goiás em momento mais goleador da carreira Nos Emirados Árabes Unidos, jogador acumulou sua melhor média. Analista avalia atacante como forte reforço para a Série B

Mais goleador, o atacante Welliton está de volta ao Goiás depois de 14 anos. O jogador de 34 anos projeta estreia em duas semanas, período que coincide com o clássico com o Vila Nova. Depois de jogar na Rússia, Turquia, Espanha e Emirados Árabes Unidos, o paraense de Conceição do Araguaia volta ao clube goiano para disputar a primeira Série B da carreira. Ele assinou con...