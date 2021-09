Esporte Welliton no Goiás: renovação vai depender de acesso

O atacante Welliton assinou contrato curto com o Goiás, só até o fim da Série B. Uma possível renovação de vínculo está ligada diretamente ao acesso à Série A.O vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, também disse que outro fator pesará nos próximos meses. “(Uma renovação) Depende também da janela do final do ano. O Welliton costuma receber muitas propos...