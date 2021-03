Esporte Wellington Rato tem proposta de clube japonês, mas Atlético-GO busca valorização Meia-atacante tem se destacado no Dragão, marcou um gol na abertura do Estadual 2021 e, antes, ajudou na conquista do Goianão 2020 e na boa campanha no Brasileiro

O Atlético-GO recebeu uma proposta oficial, do V-Varen Nagasaki, pelo meia-atacante Wellington Rato, de 28 anos. O clube japonês, que disputa a J-League 2 (2ª Divisão da Liga Japonesa), teria oferecido ao Dragão, pelo empréstimo de um ano do jogador, US$ 100 mil (R$ 560 mil na cotação atual do dólar) e, ainda, US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) pela obrigação de aquisição e...