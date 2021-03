Esporte Wellington Rato se despede do Atlético-GO: 'gratidão eterna' Meia-atacante aguarda documentação para viajar ao Japão, onde jogará a 2ª Divisão nacional

Wellington Rato deixou o Atlético-GO, na semana passada, e está a caminho do Japão, onde jogará pelo V-Varen Nagasaki, clube da 2ª divisão japonesa. Ele está no Rio, onde aguarda visto para viajar para o Japão. O jogador aproveitou para se despedir do clube e dos torcedores atleticanos. "Estou muito feliz com essa oportunidade de ter a minha primeira experiência no ext...