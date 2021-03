Esporte Wellington Rato no Atlético-GO: ascensão rápida e espera por proposta Atlético-GO espera oferta oficial por Rato, meia-atacante que é destaque em cinco meses de clube

O Atlético-GO espera a chegada de uma proposta oficial do V-Varen Nagasaki, do Japão, pelo empréstimo do meia Wellington Rato pelo período de um ano. O clube japonês pretende pagar US$ 250 mil (R$ 1,41 milhão) pelo jogador pelo prazo em que estiver emprestado e, caso queira adquiri-lo em definitivo, o interessado teria de desembolsar mais US$1 milhão (R$ 5,65 milhões). ...