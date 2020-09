Esporte Wellington Paulista marca de pênalti, e Fortaleza vence o Sport

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (9), em jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro. No Castelão, em Fortaleza, Wellington Paulista fez de pênalti o único gol da partida. Com o resultado, o time comandado por Rogério Ceni chega a 11 pontos na classificação e ultrapassa justamente o Sport, que tem dez. Na próxima rodada, o F...