Esporte Wellington Nem é confirmado e volta ao Fluminense por empréstimo até o fim do ano Prata da casa, atleta retorna ao tricolor após seis anos

Wellington Nem está de volta ao Fluminense. Nesta quinta-feira, o clube carioca anunciou a contratação do atacante, que estava no Shakhtar Donetsk e foi emprestado até o fim de 2019 pelo time ucraniano. "Uma felicidade imensa poder vestir o time que eu amo, da minha família. Vou trabalhar dobrado para poder conquistar coisas grandes", disse, ao site oficial da equipe c...