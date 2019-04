Esporte Washington é mais um desfalque do Atlético para estreia na Série B Moacir deve ser o substituto contra o São Bento, em Sorocaba

O Atlético fará nesta quarta-feira (24), à tarde, o penúltimo treinamento antes de viajar, quinta-feira (25) cedo, para o jogo em Sorocaba (SP), contra o São Bento, sexta. O volante Washington, com a lesão de grau 1 na coxa, está fora da estreia na Série B. Com dores no músculo da perna direita, Washington deve se ausentar dos treinamentos com bola até terça, segundo a p...