Esporte Washington é demitido pela CBF por polêmica em Caxias x Botafogo Ex-jogador foi contratado em novembro de 2019 pela entidade que comanda o futebol brasileiro

A CBF anunciou nesta quinta-feira a demissão do ex-atacante Washington do cargo de diretor de desenvolvimento da confederação. O seu afastamento se dá um dia após polêmico incidente na partida entre Caxias e Botafogo, que terminou empatada por 1 a 1, no interior do Rio Grande do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil. A transmissão da TV mostrou Washington no banco de...