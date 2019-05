Esporte Walter passa o dia no clube e não dá entrevista O atacante terá de atingir as metas estabelecidas pela diretoria

Após se reunir com diretoria e comissão técnica do Goiás na manhã desta quinta-feira (9) para definir o acerto com o clube, Walter já iniciou, de imediato, as primeiras avaliações médicas e físicas. O jogador de 39 anos teve contato com os profissionais médicos do clube e, neste primeiro momento, relatou como vinha sendo sua rotina de exercícios físicos e alimentação ...