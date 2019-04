Esporte Walter explica decisão de sair do Corinthians: 'O Cássio aqui é um monstro, né?' O jogador, no entanto, evita falar sobre o futuro. Segundo ele, não há propostas ainda.

O goleiro Walter disse que acertou em janeiro com a diretoria a não renovação do contrato com o Corinthians para a próxima temporada. A informação já sobre a futura saída, no entanto, só veio a público há quase duas semanas, quando seu empresário Julio Fressato e os dirigentes do clube informaram aos jornalistas. Desde a veiculação da notícia, o reserva imediato de...