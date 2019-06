Esporte Walter e Léo Sena sem folga durante Copa América Atacante aprimora forma física e meio-campista se recupera de lesão

Os dias de descanso, durante a paralisação à Copa América, não atingiu todos os jogadores do Goiás. O atacante Walter e o meia Léo Sena continuam, com trabalhos intensivos, no CT Edmo Pinheiro. Enquanto Walter busca atingir a forma física ideal para voltar a jogar, Léo Sena está em tratamento por causa de uma lesão na coxa. O meia sofreu com o problema nas últimas rodadas do...