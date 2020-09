Esporte Walter decide no fim, e Athletico vence Jorge Wilstermann de virada

O Athletico venceu o Jorge Wilstermann de virada por 3 a 2, nesta terça-feira (15), no estádio Félix Capriles, em Cochabamba (Bolívia), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, graças a um gol no fim do jogo, marcado por Walter. Os outros gols do Furacão foram marcados por Lucho González e Christian -Gilbert Álvarez e Serginho marcaram para o time boliviano. Com o resu...