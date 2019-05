Esporte Walter aparece pela 1ª vez no campo e treina em retorno ao Goiás Atacante está integrado ao elenco e participa de atividade na Serrinha 0 - perspectiva é para reestreia em 14 de julho, contra o Flamengo pela Série A

O atacante Walter está integrado ao elenco do Goiás. Após anúncio de seu retorno ao clube, o jogador passa por um cronograma específico de atividades e nesta terça-feira (14) treina com os demais colegas de equipe. A projeção do clube é de estreia do atacante contra o Flamengo, dia 14 de julho, pela 10ª rodada do Brasileiro, a primeira após a Copa América. O jogado...