Esporte Wagner Lopes valoriza vitória: “mostramos que temos raça e determinação” Dragão bateu o São Bento por 1 a 0, soube sofrer no duelo e segue no G4 da Série B do Brasileiro

O Atlético voltou a oscilar entre os períodos do jogo, mas conquistou três pontos importantes para o objetivo da equipe na Série B. Neste sábado (31), com gol de Pedro Raul, o Dragão bateu o São Bento por 1 a 0 e chegou aos 34 pontos na classificação da competição. O time goiano se mantém em 3º e celebra o retorno das vitórias, já que empatou os últimos três c...