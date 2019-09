Esporte Wagner Lopes valoriza luta, mas critica atuação do Atlético Treinador rubro-negro comemora resultado e espírito de competição do Dragão, mas acredita que o time poderia ter apresentado melhor futebol em Santa Catarina

O Atlético teve dificuldades para vencer o Criciúma, fora de casa, na noite desta sexta-feira (20), no Estádio Heriberto Hulse, no interior catarinense. O fato de fazer 1 a 0, no início do jogo, com gol do meia armador Jorginho, significou ao Dragão a vantagem no placar, mas que teve de ser administrada de maneira sofrida pelos atleticanos, principalmente quando o Criciúma a...