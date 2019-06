Esporte Wagner Lopes vê resgate de confiança após vitória sobre Guarani Treinador comemora três pontos conquistados e desempenho do sistema defensivo que não foi vazado

Com a vitória sobre o Guarani nesta quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly, o Atlético se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro e se aproximou do G4. Mais do que pelo desempenho, o resultado obtido foi comemorado pelo técnico Wagner Lopes que enxerga resgate na confiança após dois tropeços na competição. "Com essa vitória, volta a confiança e a es...