Esporte Wagner Lopes terá desafios no Atlético antes de volta da Série B Dragão repete erro defensivo e leva gol do Vasco. Técnico terá tempo para corrigir falhas aéreas

Marrony, jovem atacante de 20 anos, 1,84m e nome de cantor sertanejo, subiu só e fez, de cabeça, o único gol do Vasco no amistoso disputado na tarde desta quinta-feira (4), no Estádio de São Januário, no Rio. Certamente, essa é uma lição e observação que o técnico do Atlético, Wagner Lopes, tira do revés sofrido fora de casa por 1 a 0. É sobre a jogada, pelo alto, que o t...