Esporte Wagner Lopes será o novo técnico do Vila Nova Treinador de 52 anos volta a trabalhar em Goiânia após passagens por Atlético-GO e Goiás

Após a demissão do técnico Márcio Fernandes, o Vila Nova deve anunciar o técnico Wagner Lopes como substituto nas próximas horas. O treinador, de 52 anos, comandou o Botafogo-SP em seu último trabalho, mas se destacou no futebol goiano com passagens pelo Atlético-GO, principalmente, e pelo Goiás. Na última passagem pelo Dragão, entre 2018 e 2019, Wagner ...